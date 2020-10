VW ID.3: Zahlreiche Fehler im Video

Volkswagen liefert den VW ID.3 aktuell an erste Kunden aus, die 1st Edition kommt nach und nach bei den „First Movern“ an. Wer sein Auto jetzt schon haben möchte, der muss aber auf CarPlay und Co. und einen Teil vom Head-Up-Display verzichten.

Laut Volkswagen sollen Modelle, die Ende 2020 ausgeliefert werden, die finale Software mitbringen und Kunden, die jetzt den VW ID.3 bekommen, werden das Update nächstes Jahr nach einem Besuch bei der Werkstatt erhalten.

-->

Es gab 2020 aber immer wieder Berichte, dass das nicht die einzigen Schwächen bei der Software sind und Volkswagen mit weiteren Problemen zu kämpfen hat. Ein aktuelles Video von Nextmove zeigt über 20 Bugs, die man bisher gefunden hat.

Bei manchen Punkten wäre ich noch nachsichtig, aber da werden teilweise Fehler genannt, die so nicht passieren dürfen. Volkswagen hat die Software für die ID-Reihe komplett neu entwickelt und wenn ich ehrlich bin, dann würde ich hier noch von einer Beta-Version sprechen. Da liegt noch viel Arbeit vor Volkswagen.

Worauf ich mal gespannt bin, was mir auf der IAA letztes Jahr (ich saß eine Weile im VW ID.3) aber auch aufgefallen ist: Das Menü ist oft langsam und ruckelt hier und da. Im Video sieht das (zum Beispiel beim Navi) auch nicht immer flüssig aus. Neben den Fehlern würde ich noch Performance als Punkt auf die Liste packen.

Da stellt sich aber die Frage, ob man diese noch optimieren kann.

Volkswagen: Dienste wichtiger als Antrieb Die Autobranche befindet sich im Wandel und Volkswagen hat sich festgelegt: Es soll die Elektromobilität werden. Man schließt nicht aus, dass sich der Antrieb in ein paar Jahren erneut ändert, aber eigentlich spielt das gar keine so große Rolle. Volkswagen:…1. Oktober 2020 JETZT LESEN →

-->