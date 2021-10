VW ID.3: Volkswagen lockt Neukunden an

Volkswagen hat heute bekannt gegeben, dass sich bisher 70.000 Neukunden für einen VW ID.3 entschieden haben. Bisher gab es 144.000 Bestellungen, was aber nicht heißt, dass auch schon so viele Einheiten an Kunden ausgeliefert wurden,

Man ist auf ein paar Dinge stolz, wie die Tatsache, dass es das meistverkaufte Elektroauto im August und man zusammen mit dem VW ID.4 tatsächlich mal kurz Marktführer in Europa war. Doch der VW ID.3 lockt vor allem Neukunden an.

Volkswagen: Mehr Neukunden als üblich

Normalerweise liegt die Quote der Neukunden bei Volkswagen bei nur 36 Prozent im Schnitt, beim VW ID.3 liegt sie jedoch bei über 50 Prozent. Über die Hälfte der Käufer hatte vorher also keinen Volkswagen und darauf ist man derzeit stolz.

Wir haben den VW ID.3 auch schon hier getestet und ich finde weiterhin, dass das ein gutes Auto ist. Nicht das beste Elektroauto (Laden, Rekuperation und ein paar Kleinigkeiten könnten besser sein), aber es gibt nicht viel Auswahl in dieser Klasse.

Kommenden Monat startet mit dem Cupra Born übrigens das Pendant zum VW ID.3, die anderen VW-Marken haben bisher aber noch kein Modell in dieser Größe angekündigt. Was ich schade finde, da es derzeit doch zu viele SUVs bei VW gibt.

Video: VW ID.3 im Test

