VW ID Buzz: Volkswagen will ab 2025 autonom fahren

Der VW ID Buzz ist der erste Elektro-Bus (Bulli) von Volkswagen, der kommenden Sommer kommen soll. Die Version, die ab Juli 2022 bei den Händlern steht, ist aber nur der Anfang, denn Volkswagen hat große Pläne für den Elektro-Bus.

In den Jahren danach will man mithilfe von Lidar, Radar und Kamerasystemen ein autonomes Auto entwickeln, welches Level 4 beherrscht. Ein Fahrer ist also noch nötig, das Auto kann aber dennoch komplett alleine durch die Straßen fahren.

Ziel ist es, dass die ersten autonomen Modelle vom ID Buzz ab 2025 verfügbar sind und der erste Standort soll Hamburg sein. Dort gibt es den Dienst „MOIA“ von Volkswagen und die wollen den elektrischen Bulli dann als Erstes anbieten.

Ich bin wirklich gespannt, wie sich das mit den Diensten und selbstständigen Fahren in den nächsten Jahren entwickelt, denn das könnte ein großer und sehr spannender Bereich werden. Volkswagen hat jedenfalls betont, dass man vorne mit dabei sein möchte und der ID Buzz soll hier eine entscheidende Rolle einnehmen.

