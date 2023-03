Kommt der VW ID.1? Volkswagen entwickelt ein günstiges Elektroauto

Der heutige Tag steht ganz im Zeichen des VW ID.2, den wir am Abend als VW ID 2all (Konzept) sehen werden. Dieser startet bei unter 25.000 Euro, doch das ist nur ein Zwischenschritt, denn Volkswagen entwickelt ein noch günstigeres Elektroauto.

Wie man heute bestätigt hat, befindet sich auch ein Modell für unter 20.000 Euro in Entwicklung. Mit Blick auf die Bezeichnung der Elektroautos von Volkswagen dürfte das ein VW ID.1 sein. Der elektrische VW up bekommt einen richtigen Nachfolger.

Wann? Das ist unklar, aber da der VW ID.2 erst 2025 erscheint, würde ich nicht vor 2026 oder sogar 2027 damit rechnen. Es sei übriges gar nicht so leicht ein neues Elektroauto für unter 20.000 Euro zu entwickeln, was auch profitabel ist, so VW.

