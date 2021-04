VW Polo: Volkswagen zeigt neue Generation im April

Zwischen all den Elektroautos gibt es bei Volkswagen auch weiterhin die Benziner und mit dem Polo wird am 22. April ein Bestseller anstehen. Der dürfte sicher in die Richtung vom aktuellen VW Golf gehen und soll jetzt ebenso „digital“ werden.

Volkswagen verspricht „neue Technologien“ und neben einem frischen Design hat man „auch die Angebotsstruktur des Bestsellers überarbeitet“. Mal schauen, ob es den VW Polo dann auch endlich als Hybrid-Version für die Zukunft geben wird.

VW ID.2 kommt wohl erst 2025

Die Sache ist nämlich die: Ein elektrischer VW Polo, also sowas wie ein VW ID.2, wird wohl erst 2025 kommen. Es stand mal 2023 im Raum, aber zusammen mit Seat hat Volkswagen vor ein paar Wochen bestätigt, dass die dafür passende Plattform (MEB-Lite) noch eine Weile benötigt. Vor 2024 sieht es schlecht aus.

Doch mal schauen, wie es dann mit dem Hybrid-Angebot aussieht. Beim Golf hat es Volkswagen gestärkt und mit dem GTE sogar im Performance-Bereich etwas attraktiver als bisher gemacht. Wir werden es auf der Weltpremiere des neuen VW Polo am 22. April erfahren und euch – sofern es spannend wird – hier informieren.

