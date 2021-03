Seat bestätigt urbanes Elektroauto für 2025

Cupra wird eine rein elektrische Marke, doch Seat ist auch noch dabei. Hier wird bis 2025 ein „urbanes“ Elektroauto für 20.000 bis 25.000 Euro kommen. Das hat die Marke heute offiziell bestätigt und es stand vor ein paar Tagen noch im Raum, dass das nächste Modell ebenfalls von Cupra auf den Markt kommen wird.

Der Zeitpunkt ist kein Zufall, denn die Volkswagen AG entwickelt aktuell eine neue Version der MEB-Plattform, die für günstigere und kompaktere Elektroautos passt. Volkswagen selbst möchte ab 2025 einen VW ID.2 anbieten und Seat dürfte dann das Pendant dazu liefern (Audi könnte übrigens auch mit von der Partie sein).

Der Cupra Born kommt noch 2021 und wird das Pendant zum VW ID.3. Eigentlich wurde das Modell als Seat El-Born und elektrische Version vom Seat Leon gezeigt, doch es wird jetzt ein exklusives Cupra-Modell. Das kommende Modell dürfte dann sowas wie ein elektrische Ibiza werden (der bekommt 2021 noch ein Facelift).

Cupra Tavascan kommt 2024

Darüber hinaus hat Cupra auch bestätigt, dass der Tavascan ab 2024 in Produktion gehen wird. Es handelt sich um einen Elektro-SUV, der als Konzept angekündigt wurde, welches nicht als Serienversion geplant war. Doch das kam so gut an, dass Cupra bei der Volkswagen AG dafür plädierte, dass man es doch bauen darf.

Cupra wird die MEB-Plattform für den Tavascan nutzen, es dürfte also das Pendant zum VW ID.4, Auch Q4 e-tron und Skoda Enyaq werden. Nur eben mit dem Fokus auf eine junge und sportliche Zielgruppe. Der Tavascan sei laut Wayne Griffiths ein Traum für Cupra und wird ab sofort in Barcelona geplant und entwickelt.

In den kommenden Jahren wird Cupra jedoch noch sehr stark auf Hybrid-Modelle setzen, denn der Cupra Born wird das erste Elektroauto und der Cupra Tavascan das zweite Elektroauto. Ich hätte ja damit gerechnet, dass zwischen 2021 und 2024 noch mehr Elektroautos geplant sind, aber danach sieht es doch nicht aus.

