Wahl-O-Mat 2021 für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz ist online

In den Medien wird 2021 wieder gerne von einem „Superwahljahr“ gesprochen, da einige Wahlen anstehen. Die Landtagswahlen 2021 in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz machen im März den Anfang und der ein oder andere von euch hat diese Woche sicher die Unterlagen erhalten – mein Brief für BaWü kam bereits an.

Für viele ist der Wahl-O-Mat eine gute Anlaufstelle, wenn man sich informieren möchte, welche Partei zu einem passt. Dort werden allen Parteien die gleichen Fragen gestellt und sie können ihre Meinung dazu abgeben. Am Ende wird euch dann ein Ergebnis präsentiert, welches bei der Meinungsbildung helfen kann.

-->

Mittlerweile wurden die Apps für Android und iOS aktualisiert und enthalten den Wahl-O-Mat 2021 für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Die Apps sind kostenlos und können im App Store und Play Store heruntergeladen werden:

Wer den Wahl-O-Mat 2021 lieber klassisch über eine Webseite macht, der findet diesen natürlich auch auf der offiziellen Webseite. Ich habe euch hier die beiden Seiten direkt verlinkt, so könnt ihr direkt zu eurem Bundesland springen:

-->