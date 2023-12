waipu.tv und ARD Plus vereinbaren Kooperation

ARD Plus und waipu.tv haben in dieser Woche eine Content-Kooperation vereinbart, die den Nutzerinnen und Nutzern von waipu.tv mit dem Paket Perfect Plus und der Pay-TV-Option exklusiven Zugang zu Krimi-Klassikern aus 70 Jahren Fernsehgeschichte ermöglicht. Das Angebot soll monatlich um weitere Inhalte erweitert werden.

Vom Wohlfühl-Krimi bis hin zum fesselnden Thriller: Bei dem neuen ARD Plus Krimiklassiker VoD Channel auf waipu.tv stehen Verbrechen im Vordergrund. Krimiserien wie „Der Fahnder“, „Hafenpolizei“, „Heiter bis tödlich“ oder die Kluftingerkrimis aus der Donnerstagskrimi-Reihe garantieren spannende Momente.

Waipu.tv ist ein deutscher Anbieter von Internetfernsehen (IPTV) und Streaming-Diensten. Die Plattform ermöglicht den Nutzern den Zugang zu Live-TV, Video-on-Demand-Inhalten und anderen TV-Funktionen über das Internet auf verschiedenen Geräten. Das Angebot kann einen Monat lang kostenfrei ausprobiert werden.

