Warcraft: Blizzard wird Spiel für Android und iOS morgen zeigen

Blizzard bestätigte bereits Ende 2018, dass man ein mobiles Warcraft-Spiel plant. Doch danach wurde es ruhig. Anfang des Jahres haben wir dann erfahren, dass es 2022 für Android und iOS erscheint und im Mai offiziell vorgestellt werden soll.

Mittlerweile steht auch das Datum fest: 3. Mai 2022. Blizzard wird also morgen um 19 Uhr deutscher Zeit die Details enthüllen. Wer möchte, der kann das Event direkt bei Blizzard verfolgen, es wird ab 19 Uhr einen Livestream auf der Seite geben.

-->

Warcraft für Android und iOS: Was kommt?

Warcraft für Android und iOS wurde komplett und nur für Smartphones entwickelt, es ist kein Port oder sowas in der Art. 2018 war davon die Rede, dass Pokémon Go das große Vorbild sei, allerdings ist unklar, ob Blizzard weiterhin daran festhält.

Die letzten Jahre haben gezeigt, dass Pokémon Go eher eine Ausnahme in dieser Kategorie war und man das schwer wiederholen kann. Ich bin jedenfalls gespannt, Warcraft 3: The Frozen Throne ist eines meiner Top-5-Lieblingsspiele aller Zeiten. Ich befürchte aber, dass das mobile Warcraft nichts mit dem Klassiker zu tun hat.

Netflix will in diesem Jahr noch viele Spiele veröffentlichen Wir berichten hier immer wieder über die neuen Spiele für Netflix Games und im Rahmen der letzten Ankündigung (Spiel + passende Serie) hat das Unternehmen jetzt verraten, dass bis Ende des Jahres noch sehr viele Spiele geplant sind. Netflix: Etwa…27. April 2022 JETZT LESEN →

-->