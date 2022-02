Blizzard bestätigt: Warcraft für Android und iOS kommt 2022

2022 wird das Jahr, in dem Blizzard mobil angreift. Zum einen werden wir in diesem Jahr endlich ein mobiles Diablo sehen, aber es gibt noch mehr. Blizzard hat jetzt im Rahmen der Geschäftszahlen bestätigt, dass wir auch Warcraft bekommen.

Warcraft kommt 2022 auf Smartphones

Ein mobiles Warcraft-Spiel für Android und iOS wurde schon 2018 bestätigt, es soll sich an Pokémon Go orientieren. Während Diablo also ein „vollwertiges“ Diablo für mobile Geräte ist, wird man mit Warcraft eher ein neues Experiment wagen.

Details zum mobilen Warcraft gibt es noch nicht, aber wenn es wirklich 2022 für Smartphones erscheint, wird man es sicher bald präsentieren und, wie bei Diablo, eine Beta starten. Und da bin ich wirklich sehr gespannt, was uns hier erwartet.

Mal schauen, was Blizzard nach Diablo und Warcraft geplant hat, denn 2018 hat man auch betont, dass nun deutlich mehr mobile Spiele kommen werden. Das ist ein großer und lukrativer Markt, den das Studio bisher eher ignoriert hat.

