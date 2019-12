Microsoft Xbox 2020: Verwirrung um Namen

Microsoft gab vor ein paar Tagen bekannt, dass man einen neuen Namen für die Xbox 2020 geplant hat und kurz darauf kündigte man die Xbox Series X an. Das ist soweit verständlich, aber die neue Xbox Series X ist nur eine Version der Xbox, die uns in den kommenden Jahren erwarten wird, so Microsoft.

Wir wussten bereits, dass mehrere Konsolen geplant sind, nun hat Microsoft das indirekt bestätigt. Gegenüber Business Insider hat man nämlich verraten, dass die nächste Xbox-Generation einfach nur „Xbox“ heißen wird. 2020 kommt also die Xbox auf den Markt und die Xbox Series X ist das Flaggschiff der Reihe.

Die Geschichte der Xbox-Namen lautet also wie folgt: Xbox, Xbox 360, Xbox One und Xbox. Mit Blick auf das aktuelle Lineup könnte man dann vermuten, dass wir 2020 eine Xbox Series X und eine Xbox Series S sehen werden. Und wer weiß, vielleicht sind noch weitere Modelle für die Zukunft geplant.

The name we’re carrying forward to the next generation is simply Xbox. And at The Game Awards you saw that name come to life through the Xbox Series X. Similar to what fans have seen with previous generations, the name ‚Xbox Series X‘ allows room for additional consoles in the future.