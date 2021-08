„Warn-SMS“: Cell Broadcast für die Warnung der Bevölkerung soll kommen

Es hatte sich bereits angedeutet und nun wurden die Weichen für eine Einführung gestellt: Cell Broadcast für die Warnung der Bevölkerung soll auch nach Deutschland kommen.

Cell Broadcast ist keine SMS, wird aber landläufig dennoch als „Warn-SMS“ bezeichnet. Damit weiß einfach jeder, was gemeint ist. Mithilfe der Cell Broadcast-Technologie können alle Mobilfunktelefone, die in einer Mobilfunkzelle eingebucht sind, eine Warnung per Textnachricht erhalten. Dies „durchbricht“ auch den Stumm-Modus des Endgeräts.

Das Bundeskabinett hat heute mit einer Formulierungshilfe für die Koalitionsfraktionen zur Änderung des Telekommunikationsgesetzes (TKG) die Einführung von Cell Broadcast zur Bevölkerungswarnung auf den Weg gebracht.

Künftig soll es möglich sein, über das vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe betriebene „Modulare Warnsystem“ MoWaS auch Cell Broadcast Warnungen auszulösen. Cell Broadcast dient dabei als ergänzender Warnkanal für den bereits jetzt in Deutschland eingesetzten Warnmittelmix.

Ich begrüße diesen Schritt. Aber: Wenn niemand auf „Senden“ drückt, hilft auch die Einführung von Cell Broadcast nicht. Die Entscheidungswege müssen ebenfalls deutlich optimiert werden.

„Die Nina-Warn-App wurde allerdings erst vier Stunden später aktiviert.“ 💩 Wenn niemand auf „Senden“ drückt, hilft auch die geplante Einführung von Cell Broadcast nicht. Die Entscheidungswege müssen deutlich optimiert werden. https://t.co/Ce5XyvTj9y — René Hesse (@ReneHesse) July 26, 2021

