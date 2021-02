Warner lenkt ein und zeigt Wonder Woman 1984 bei Sky

Warner wagte mit Wonder Woman 1984 im Dezember ein Experiment in den USA und brachte den Film nicht nur in die Kinos, sondern auch zeitgleich zu HBO Max. In Deutschland betonte man aber immer wieder, dass der Film in die Kinos kommt.

Nun hat man doch eingelenkt, da man vermutlich nicht davon ausgeht, dass die Menschen so schnell ins Kino gehen werden. Wonder Woman 1984 wird daher ab dem 18. Februar bei Sky verfügbar sein (über Sky Q auch in 4K-Qualität).

Sky vermarktet diesen Deal seit heute auch ganz groß auf der eigenen Webseite, immerhin kommt es nicht oft vor, dass man einen „Kinofilm“ vorab zeigen kann. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass das nicht viele interessiert, da Wonder Woman 1984 in den USA oft kritisiert wurde und aktuell auch nur 5,4 Punkte bei IMDb hat.

