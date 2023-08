Waschmaschine, Saugroboter und mehr: Roborock plant mehrere Neuheiten

Die ersten IFA-Ankündigungen stehen an und Roborock hat schon im Juni verraten, dass man in Berlin vor Ort ist und neue Produkte dabei hat. Jetzt hat man in einem Teaser verraten, dass es vier Neuheiten sind und auch ein ganz neues Produkt.

Das war bekannt und wir haben schon gehört, dass es wohl eine Waschmaschine ist. Und so sieht es auch aus, denn auf dem Teaser sieht man bereits den Umriss. Die smarte Waschmaschine von Roborock wurde übrigens im Februar vorgestellt.

Darüber hinaus sehen wir einen neuen Saugroboter, wobei es genau genommen zwei Saugroboter sind, ein normaler und einmal mit Station. Ich habe den Teaser übrigens stark aufgehellt, damit man die neuen Produkte etwas besser erkennt.

Den Abschluss macht ein neuer Nass/Trockensauger, das ist auch sehr eindeutig auf dem Bild zu sehen. Wir werden euch die Details zu den Neuheiten natürlich im Anschluss an die Ankündigung, die am Nachmittag stattfindet, zeitnah liefern.

