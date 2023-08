Roborock kündigt neue Saugroboter an

Roborock wird auf der IFA 2023 in Berlin vor Ort sein und hat neue Produkte dabei, es soll „Nachwuchs für (die) Saugroboter-Flotte“ geben. Bisher ist noch unklar, was Roborock zeigen möchte, vielleicht einen optimierten Roborock S8? Eine weitere Version? Doch es wird in Berlin vor Ort nicht nur um die neuen Saugroboter gehen.

Das Unternehmen hat auch eine „völlig neue Produktkategorie“ angekündigt, die wir im Rahmen der IFA ab dem 30. August sehen werden. Ich weiß bisher noch gar nicht, was wir da in ein paar Wochen sehen werden, bin aber gespannt. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden und werden wie immer direkt darüber berichten.

