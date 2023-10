Wear OS 4: Google kündigt Update für „später in diesem Jahr“ an

Google präsentierte gestern die Google Pixel Watch 2 und diese kommt mit Wear OS 4 auf den Markt. Samsung nutzt die neue Version zwar auch schon auf der aktuellen Galaxy Watch, aber nur bei Google bekommt man „alle Fähigkeiten“.

Wear OS 4 nutzt Android 13 als Basis

Wear OS 4 wurde genau genommen schon im Mai bestätigt und basiert auf einer aktuelleren Android-Version. Es ist zwar noch nicht Android 14, aber Android 13. Wear OS überspringt also eine Version, denn Wear OS 3.5 nutzt noch Android 11.

Das bringt also viele neue Schnittstellen für Entwickler mit und Wear OS 4 selbst kann man laut Google „besser personalisieren und bedienen“. Es gibt auch neue Apps wie Gmail und den Kalender und zusammen mit Samsung hat man das neue „Watch Face Format“ entwickelt, welches für bessere Watchfaces sorgen dürfte.

Daten können mit Wear OS 4 leichter übertragen werden, Tiles bekommen mehr Möglichkeiten und es gibt neue Apps von Partnern, wie Audible und WhatsApp.

Wear OS 4 ist noch nicht ganz fertig

Die Google Pixel Watch 2 wird kommende Woche ausgeliefert und kommt bereits mit Wear OS 4 auf den Markt, doch während die älteren Pixel-Modelle ab sofort Android 14 bekommen, dauert es bei der ersten Pixel Watch noch etwas länger.

Das Update auf Wear OS 4 steht „später in diesem Jahr“ an, konkreter wird Google leider noch nicht. Im Sommer hat sich mal ein Beta-Programm für Wear OS bei Google angedeutet, ähnlich wie bei den Smartphones, das kam dann aber doch nicht. Und es sieht nicht so aus, als ob Wear OS 4 als Beta getestet werden kann.

Samsung verteilt Wear OS 4 übrigens schon für ältere Galaxy Watches, da ist bei Google also noch Luft nach oben, wenn es um die Pixel Watch geht. Ich weiß nicht, wie es bei Mobvoi, Xiaomi und Co. aussieht, da würde ich aber nicht vor 2024 mit Wear OS 4 rechnen. Die Lage bei Wear OS wurde besser, aber noch nicht optimal.

