Wear OS: Google bietet bessere Performance für Watchfaces

Google plant die Hardwarebeschleunigung für Watchfaces bei Wear OS, das ist schon länger bekannt. Sollte ein Entwickler diese Nutzen, dann sollte das die Performance von seinem Watchface für Wear OS steigern, so Google.

Wie 9TO5Google berichtet, können Entwickler diese Option nun einbauen. Die Bedingung für solche Watchfaces ist aber Android 9 (nicht auf dem Smartphone, sondern der Smartwatch) und man kann ältere Versionen ausschließen.

Eine höhere Bildrate beim Watchface bringt aber auch einen Nachteil mit: Das Watchface mag flüssiger wirken, aber wenn es ein aufwändiges Watchface ist, dann beeinflusst dieser Schritt eventuell auch die Akkulaufzeit (negativ).

If your watch face has long-running animations, using hardware acceleration can greatly lower the battery life of a device. This problem can get even worse if your watch face tries to draw in every frame.