Wear OS: Google erinnert ans Händewaschen

Es gibt viele wichtige Tipps, wenn es darum geht, das Coronavirus einzudämmen. Einer davon ist, dass man sich nach dem Kontakt mit der Außenwelt das lange und gründliche Händewaschen. Und dabei möchte Google jetzt helfen.

Google hat damit begonnen ersten Nutzern einen Hinweis über ihre Smartwatch mit Wear OS zu schicken, dass sie ihre Hände waschen könnten. Man erinnert auch an das Benutzen der Seife und die Erinnerung wiederholt sich auf Wunsch alle drei Stunden. Außerdem läuft ein Timer beim Händewaschen.

Wie Android Police berichtet, scheint diese Erinnerung mit Version 5.4 der Uhren-App für Android geführt worden zu sein. Man kann den Hinweis natürlich auch komplett deaktivieren oder die Erinnerung zum Händewaschen anpassen.

Wear OS: Ortsbezogener Hinweis wäre sinnvoller

Es ist eher fraglich, ob es so sinnvoll ist, alle drei Stunden einfach so die Hände zu waschen. Besser wäre eine Kombination mit Ortsdaten und ein Hinweis, wenn das Smartphone zum Beispiel erkennt, dass man unterwegs war und gerade wieder daheim angekommen ist. Da ist das Händewaschen sicher am sinnvollsten.

Die Idee ist grundsätzlich nicht schlecht, aber wenn ich den ganzen Tag daheim am Rechner sitze, muss ich nicht alle drei Stunden ans Händewaschen erinnert werden. Und es bringt mir auch nichts, wenn die Erinnerung eintrifft, wenn ich unterwegs war und schon wieder eine Stunde daheim bin.

Doch es ist ein Anfang und ich bin mir sicher, dass die Hersteller nach dieser Krise weitere Funktionen dieser Art in ihr OS und in ihre Apps integrieren werden.

