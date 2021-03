Wear OS: Neue Moto-Smartwatch kommt mit Snapdragon Wear 4100

Vor ein paar Tagen tauchte eine PDF-Datei auf, die drei neue Moto-Modelle für 2021 ankündigte. Die neuen Smartwatches werden zwar nicht von Motorola selbst entwickelt (sondern von eBuyNow), aber sie sind dennoch interessant für viele.

Die Neuauflage der Moto 360 kam ganz gut an und daher sind wir gespannt, was die Moto Watch, Moto G Watch und Moto One zu bieten haben. Ein Modell zeigt sich in der PDF-Datei auch aus einem anderen Blickwinkel, doch ein Reddit-Nutzer hat einen weiteren Blickwinkel finden können, der auch neue Details liefert:

Demnach wird die neue Moto Watch (zumindest ein Modell davon) mit dem neuen Snapdragon Wear 4100, GPS und NFC ausgestattet sein. Außerdem ist die neue Moto Watch wasserdicht (5ATM) und das unter der durchsichtigen Rückseite sieht mir wie eine Qi-Spule aus – kabelloses Laden dürfte also auch mit dabei sein.

Die neuen Moto-Modelle sollen im Laufe des Sommers kommen, wobei die Moto 360 erst in den USA und später in Deutschland startete. Gut möglich, dass wir nicht alle Modelle bei uns sehen werden und vielleicht werden sie wieder später kommen.

