Wear OS: Nuki verbessert die App

Mit der neuen Version der Nuki-App für Android Smartwatches mit Wear OS lässt sich das smarte Schloss direkt vom Handgelenk aus steuern.

Mit der überarbeiteten Fassung der Nuki-App für Smartwatches mit Googles Wear OS wurde die Bluetooth-Kommunikation laut Nuki „deutlich verbessert“. So können alle Nuki-Geräte in Reichweite direkt von der Uhr gesteuert werden, das Smartphone als „Brücke“ ist nicht notwendig. So kann das Smartphone auch mal zu Hause bleiben.

Verbesserte Steuerung und eine Wear OS Kachel

Wear OS-Uhren mit eigenem Internetzugang können ab sofort auch aus der Ferne und ohne Smartphone Nuki steuern.

Durch die verbesserte Bluetooth-Kommunikation zwischen Uhr und Smartphone ist eine Fernsteuerung direkt an der Uhr möglich. Eine Sicherheitsabfrage beim Fernzugriff soll vermeiden, dass User versehentlich aus der Ferne ihre Haustür öffnen.

Noch direkter wird die Steuerung eines Nuki Smart Locks durch die neue Wear OS Kachel. Sie bietet Zugriff direkt am Handgelenk.

