Welche Apple-Produkte sind in Deutschland am erfolgreichsten?

Es gibt neue Erhebungen aus den Statista Consumer Insights, die auf die Beleibtheit der Marke Apple und deren Produkte blicken.

Der Online-Shop von Apple gehört zu den Top 10 in Deutschland und es gibt 16 Apple Stores für den stationären Handel. Das iPhone ist das beliebteste Apple-Produkt in Deutschland und wird von einem Drittel der 18- bis 64-Jährigen genutzt. Ganz anders schaut es beim HomePod aus, der ist nur selten in deutschen Haushalten anzutreffen.

Apple-Hardware beliebt, Dienste nicht so sehr

Auch das iPad ist relativ weit verbreitet (25 Prozent). Apple Music ist mit einer Reichweite von 10 Prozent der beliebteste Apple-Dienst, gefolgt von Apple TV+ (9 Prozent) und Apple Pay (7 Prozent). Die Apple-Dienste werden im Vergleich zur Hardware also weniger genutzt, wobei Apple Music noch am beliebtesten ist.

Bei mir persönlich schaut es ähnlich aus. Aus dem Servicebereich nutze ich nur das iCloud-Abo und Apple Pay, während mich Apple TV+ oder Apple Music gar nicht reizen. Und vermutlich das allerletzte Gerät, das ich von Apple kaufen würde, ist ein HomePod.

