WhatsApp Desktop startet mit Sprach- und Videoanrufen

Sprach- und Videoanrufe sind nun auch in der WhatsApp Desktop App verfügbar. Sie werden in einem eigenen Fenster auf dem Computerbildschirm angezeigt, das in der Größe angepasst werden kann.

Das Fenster wird immer über anderen angezeigt, damit die User Videochats nicht in einem Tab deines Browsers oder in einem Stapel offener Fenster aus den Augen verlieren können.

-->

Sprach- und Videoanrufe auf WhatsApp sind dabei wie gewohnt Ende-zu-Ende-verschlüsselt. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Anrufe über das Telefon oder den Computer geführt werden.

Gruppenanrufe werden derzeit nicht auf WhatsApp Desktop unterstützt. Weitere Informationen zu den Desktop-Anrufen gibt es im Hilfebereich von WhatsApp.

Apple iCloud: Fotos und Videos zu Google Fotos übertragen Apple ermöglicht es nun eine Kopie der in iCloud gespeicherten Fotos und Videos automatisch zu Google Fotos zu übertragen. Wer die iCloud-Fotomediathek nutzt, kann diese nun unkompliziert zu Google Fotos umziehen. Apple stellt ein entsprechendes Tool auf seiner Privacy-Website unter…4. März 2021 JETZT LESEN →

-->