WhatsApp führt neue Sofort-Videonachrichten ein

Wir alle kennen die Sprachnachrichten bei Messengern und die einen lieben und nutzen sie, die anderen hassen und vermeiden sie (dazu gehöre ich). Doch sie sind erfolgreich und daher baut man bei WhatsApp diese Art der Kommunikation aus.

Neu sind die Sofort-Videonachrichten, in denen ihr nicht nur via Sprache, sondern auch via Bewegtbild eure Botschaft mitteilen könnt. Hier gibt es allerdings ein Limit (was ich auch gerne bei Sprachnachrichten hätte) von 60 Sekunden pro Video.

Die Aufnahme einer Nachricht mit Video ist genauso einfach, man drückt einfach den passenden Knopf und spricht in die Kamera. Ein Slide nach oben sorgt dafür, dass der Modus gehalten wird und man etwas freier agieren kann, so WhatsApp.

Für Empfänger wichtig: Eine Videonachricht wird zunächst ohne Ton gestartet, man sieht nur das Video. Erst durch ein Tippen auf das Video kommt der Ton dazu. Die Funktion ist jetzt bei ersten Nutzern verfügbar und wird nach und nach verteilt.

