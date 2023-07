Threads: Mark Zuckerberg glaubt an die Milliarde

Mark Zuckerberg hat ein Talent: Trends erkennen und diese Dienste dann direkt aufkaufen oder schnell kopieren und selbst erfolgreich machen. Um ein Netzwerk hat er bisher allerdings immer einen Bogen gemacht: Twitter. Das ändert sich jetzt.

Seit Elon Musk das Ruder übernommen hat, gab es zwar hier und da einen Rekord bei den aktiven Nutzern, aber auch nur, weil Elon Musk polarisiert. Viele Marken sind abgesprungen und haben ihre Ausgaben für Werbung sehr deutlich reduziert.

Außerdem sind viele Nutzer unzufrieden und daher will Mark Zuckerberg genau diese Chance mit Threads von Instagram nutzen. Kein anderer Dienst hat bisher so schnell die 100 Millionen Nutzer geknackt. Obwohl das Wachstum nachgelassen hat, weil man es unter anderem auch in Europa sperren musste, glaubt man daran.

Threads bald mit einer Milliarde Nutzer?

Der Fokus liegt jetzt auf dem Ausbau der wichtigen Funktionen und nicht direkt auf Wachstum. Die Basis muss stimmen. Doch im Gespräch mit Investoren hat Mark Zuckerberg betont, dass er glaubt, dass Threads die Milliarde Nutzer knacken kann.

Twitter kommt nicht einmal auf eine halbe Milliarde, das wäre also schon ein sehr großes Ziel. Auf der anderen Seite blickt Meta auf eine unglaublich große Anzahl an Nutzern, da ist Twitter (bzw. es heißt ja jetzt X) ein Witz. Das kann man also nutzen.

Ich bin mir aber sicher, dass Meta alles versuchen wird, damit das klappt und das keine Eintagsfliege bleibt. Am Ende geht es nämlich auch um eine weitere Plattform für Nutzer und sollte man die Milliarde knacken, dann hätte man eine Plattform für noch mehr Werbung. Und genau darum geht es am Ende: Werbung verkaufen.

Wir werden das hier mit Spannung verfolgen und ich hoffe, dass Meta das mit dem Aus in Europa jetzt bald wieder hinbekommt, da Twitter X langsam nur noch nervt.

