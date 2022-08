WhatsApp: Neuerung für Gruppen-Chats vorab entdeckt

Bei WhatsApp steht eine Neuerung für Gruppen-Chats an, die WABetaInfo wie so oft schon vorab entdeckt hat. Es geht um kleine Profilbilder bei den Chat-Bubbles, die einen etwas besser und schneller erkennen lassen, von dem die Nachricht ist.

Finde ich ehrlich gesagt sehr praktisch. Klar, man erkennt den Namen, aber ein Bild ist oft schneller zugeordnet. Außerdem bin ich es auch von iMessage gewohnt, dort ist das (schon immer?) normal, dass man bei den Gruppen ein Profilbild besitzt.

Diese Neuerung für Gruppen-Chats wird ab sofort in der Beta für iOS getestet, es kann also eine Weile dauern, bis sie in der normalen Version landet. Ich gehe aber nicht davon aus, dass es lange dauert, denn besonders komplex ist das nicht.

