WhatsApp schränkt doch keine Konten ein

Der Zeitraum für die neuen Datenschutzbedingungen ist nun abgelaufen, doch die Konten wurden doch nicht eingeschränkt. Eigentlich war geplant, dass man einige Funktionen für Nutzer entfernt, die hier nicht zustimmen.

Doch der Aufschrei blieb aus und gegenüber The Verge hat der Dienst nun auch bestätigt, dass das so bleibt. Ich habe mir schon gedacht, dass man einknickt und das nicht durchzieht, das wäre nicht klug gewesen.

-->

WhatsApp musste durch diese Änderung sowieso massiv Kritik einstecken, doch hätte man nun die Funktionen bei Nutzern eingeschränkt, dann wäre das so richtig nach hinten losgegangen. Kurz: Alles bleibt so wie es ist.

Given recent discussions with various authorities and privacy experts, we want to make clear that we will not limit the functionality of how WhatsApp works for those who have not yet accepted the update.