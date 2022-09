Wieder da: Apple iPhone 12 ohne Vertrag für 619 Euro

Freenet Mobilfunk vertreibt nicht nur interessante Aktionstarife, sondern auch verschiedene Smartphones ohne Vertrag. Ab sofort ist ein attraktives Angebot wieder zu haben.

So hat man aktuell erneut eine Rabattaktion für das Apple iPhone 12 (64 GB; verschiedene Farben) gestartet. „Nur für kurze Zeit“ gibt es das Gerät für 619 Euro. Laut dem Preisvergleich idealo bietet das Unternehmen damit den aktuellen Bestpreis für das Apple-Smartphone. Die Geräte liegen laut freenet „am Lager“ und können sofort versendet werden. Wenn man sich das Gerät in einen freenet-Shop liefern lässt, entfallen die Versandkosten. Ansonsten fallen 4,95 € an.

Als Prozessor kommt im iPhone 12 der neue Apple A14 Bionic zum Einsatz, der auf 6 CPU-Kerne und eine 4-Kern-GPU setzt. Als günstigstes Full-Size-iPhone im Vorjahres-Line-up ist das Apple iPhone 12 auf der Rückseite mit einer Dual-Kamera ausgestattet. Obendrein an Bord sind ein 6,1 Zoll (15,49 cm) großes Super Retina XDR Display, MagSafe und 5G.

Zum iPhone-12-Angebot →

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

