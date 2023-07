Windows 11 Preview Build 23506: Neue Outlook-App wird der neue Standard für Mails

Microsoft hat vor Jahren das Insider Preview-Programm ins Leben gerufen, um kleinere, aber auch größere Änderungen und Anpassungen anhand von Vorabversionen ausgiebig mit einem großen Personenkreis testen zu können. Auf diese Weise kann man sich ein Bild von der Entwicklung von Windows und den Zukunftsplänen von Microsoft machen.

Microsoft Outlook: Altbewährt, aber auf neuer Basis

Mit der jetzt veröffentlichten Insider Preview Build mit der Versionsnummer 23506 wird die neue Outlook-Anwendung für Windows als neues Mail-Standardprogramm eingerichtet. Das Projekt „Monarch/One Outlook“ wird bereits seit einigen Jahren entwickelt und soll als Web-Version von Outlook für Windows und macOS fungieren.

Langfristig ist Microsoft bestrebt, die neue Outlook-Anwendung als zentralen Punkt für E-Mail, Kalender und andere Anwendungen zu etablieren. Je früher die Testphase also beginnt, desto besser wird meiner Meinung nach die endgültige Integration der Anwendung in Windows sein – zumal die Anwendung für Microsoft und das dahinter stehende Ökosystem wie Microsoft Office und Co. eine wichtige Rolle spielt.

Wie bei jedem Insider Build wurden auch in dieser Vorabversion zahlreiche Änderungen und Verbesserungen vorgenommen: So wird beispielsweise vor unsicheren Passwörtern gewarnt, es gibt Verbesserungen bei der lokalen Dateifreigabe und eine neue Emoji-Schriftart hält Einzug in Windows. Weitere Informationen und Details gibt es wie immer im Windows Insider Blog zum Nachlesen.

Für mich klingt die neue Outlook-Anwendung sehr interessant, auch wenn ich seit ein paar Tagen auf das runderneuerte Thunderbird umgestiegen bin. Bis zur Veröffentlichung der finalen Version kann Microsoft mich ja noch überzeugen.

-->