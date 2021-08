Windows 365 Cloud-Service ist ab sofort verfügbar

Windows 365 ist ab sofort allgemein verfügbar. Das kündigte Scott Manchester, Partner Director of Program Management für Windows 365, in seinem neuen Blogpost an. Mitte Juli hatte Microsoft das cloudbasierte Betriebssystem erstmals auf der Parternerkonferenz Inspire vorgestellt.

Windows 365 ist ein Cloud-Service, der Unternehmen neue Möglichkeiten zur Nutzung von Windows 10 oder Windows 11 eröffnen soll. Damit wird nämlich das komplette Betriebssystem samt Anwendungen, Daten und Einstellungen in die Microsoft Cloud verlagert, wo es auf verschiedensten Firmengeräten mit Betriebssystemen wie Windows, Linux, iOS, macOS oder Android nutzbar ist.

-->

Das neue Betriebssystem gibt es in zwei Editionen: Windows 365 Business für Unternehmen bis zu 300 Mitarbeitenden und Windows 365 Enterprise für Unternehmen mit mehr als 300 Mitarbeitenden. Die Preise für die Editionen findet ihr auf der Windows-365-Webseite.

Preis mal eben halbiert: Microsoft Surface Duo im Angebot Als Microsoft bekannt gab, dass das Surface Duo nach Deutschland kommt, da war es bereits einige Monate in den USA erhältlich. In den USA gab es da parallel schon die Aktion für 999 Dollar, dennoch wollte man 1549 Euro haben.…2. August 2021 JETZT LESEN →

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->