Preis mal eben halbiert: Microsoft Surface Duo im Angebot

Als Microsoft bekannt gab, dass das Surface Duo nach Deutschland kommt, da war es bereits einige Monate in den USA erhältlich. In den USA gab es da parallel schon die Aktion für 999 Dollar, dennoch wollte man 1549 Euro haben.

Die große Version mit mehr Speicher kostete sogar nochmal 100 Euro mehr und so ziemlich jeder Testbericht kritisierte diesen Preis – auch ich fand das viel zu teuer. Doch nun gibt es das Dual-Screen-Smartphone deutlich günstiger.

-->

Microsoft Surface Duo: Preis deutlich gesenkt

In den USA gab es in diesem Jahr schon heftige Aktionen und sowas wie einen ersten Abverkauf, jetzt geht es auch in Deutschland los. Das Microsoft Surface Duo kostet derzeit nur 774 Euro in der kleinen Version bei Microsoft.

Die große Version ist auf 824 Euro reduziert worden, hier spart man also sogar noch 825 Euro im Vergleich zur UVP und der Preis wurde einfach mal halbiert. Der Grund ist klar: Im Herbst wird es ein neues Surface Duo geben.

Doch mit einem Preis von um die 800 Euro haben wir endlich mal einen halbwegs fairen Preis. Ich sage nicht, dass das jetzt ein guter Preis ist, aber es ist deutlich realistischer, als die komplett übertriebenen 1500+ Euro zum Start.

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->