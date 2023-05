winSIM Aktion: 16 GB für 10,99 Euro und 50 GB für 24,99 Euro mtl.

Die Mobilfunkmarke winSIM startet mit frischen Tarifen in die neue Aktionswoche. Ab sofort gibt es den Tarif LTE All 16 GB für 10,99 Euro monatlich und der Tarif LTE All 50 GB steht jetzt bei winSIM für 24,99 Euro statt 29,99 Euro monatlich bereit.

Bei den winSIM-Tarifen gelten die ausgewiesenen monatlichen Paketpreise während der gesamten Vertragslaufzeit. Dies gilt für die Mindestvertragslaufzeit und bei Nichtkündigung auch darüber hinaus. Der Preis bleibt monatlich gleich und wird nicht erhöht. Auch Extra-GB bleiben nach der Mindestvertragslaufzeit weiterhin bestehen.

Die Aktionstarife von winSIM enthalten neben dem jeweiligen Datenvolumen von 16 GB bis 50 GB eine Flatrate zum Telefonieren und SMS-Schreiben. EU-Roaming ist ebenfalls inklusive. Die Aktionstarife sind bis zum 30. Mai 2023 um 11 Uhr bei winSIM verfügbar.

Die Datenautomatik kann und sollte vom User abgewählt werden. Unterwegs ist man im Netz von Telefónica Deutschland.

In unserem Tarifvergleich für Mobilfunktarife kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.

