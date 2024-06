WiZ: Signify baut das smarte Beleuchtungsangebot aus

Signify, dank Philips Hue der Weltmarktführer für Beleuchtung, erweitert sein smartes Beleuchtungssystem WiZ um neue Produkte und Funktionen.

Dazu gehören neue Lightstrip-Varianten, eine Musik-Synchronisationsfunktion und eine smarte Lichterkette für den Innen- und Außenbereich. Ebenfalls neu im Sortiment sind die erste WiZ Sicherheitskamera für den Außenbereich sowie der WiZ Dial Switch und ein Smart Plug für die Schweiz.

Der WiZ Lightstrip und der Neon Flex Strip bieten nun eine größere Auswahl an Längen und Farbmodi. Der WiZ Lightstrip ist in Längen von vier bis 30 Metern erhältlich und kann an verschiedene Räume angepasst werden.

Der Neon Flex Strip, der Farbverläufe darstellen kann, wird in Längen von fünf und zehn Metern angeboten. Mit der neuen Music Sync-Funktion können Nutzer die Beleuchtung mit ihrer Musik synchronisieren.

Die neue WiZ Outdoor Kamera ergänzt das Sicherheitssegment, indem sie Bewegungen und Geräusche erkennt und Benachrichtigungen an die WiZ V2 App sendet.

Weitere Neuheiten sind der WiZ Dial Switch, der als tragbare Fernbedienung fungiert, und ein neuer WiZ Smart Plug für die Schweiz. Auch die WiZ V2 App erhält ein neues Interface und zusätzliche Funktionen, so Signify.

Verfügbarkeit in DACH (UVP inkl. MwSt.):

WiZ Full Color Lightstrip 15m (erhältlich ab KW 24)

UVP: EUR 39,99 / CHF 48,00

UVP: EUR 39,99 / CHF 48,00 WiZ Full Color Lightstrip 30m (erhältlich ab KW 24)

UVP: EUR 49,99 / CHF 60,00

UVP: EUR 49,99 / CHF 60,00 WiZ Multicolor Gradient Lightstrip 5m (erhältlich ab KW 24)

UVP: EUR 29,99 / CHF 36,00

UVP: EUR 29,99 / CHF 36,00 WiZ Multicolor Gradient Lightstrip 10m (erhältlich ab KW24)

UVP: EUR 47,99 / CHF 54,00

UVP: EUR 47,99 / CHF 54,00 WiZ Multicolor Gradient Lightstrip 20m (erhältlich ab KW 24)

UVP: EUR 72,99 / CHF 87,60

UVP: EUR 72,99 / CHF 87,60 WiZ Full Color Lightstrip 4m (erhältlich ab KW 36)

UVP: EUR 24,99 / CHF 30,00

UVP: EUR 24,99 / CHF 30,00 WiZ Full Color Lightstrip 5m (erhältlich ab KW 36)

UVP: EUR 27,99 / CHF 33,60

UVP: EUR 27,99 / CHF 33,60 WiZ Full Color Lightstrip 10m (erhältlich ab KW36)

UVP: EUR 29,99 / CHF 36,00

UVP: EUR 29,99 / CHF 36,00 WiZ Neon Flex Strip 5m (erhältlich ab KW 36)

UVP: EUR 84,99 / CHF 102,00

UVP: EUR 84,99 / CHF 102,00 WiZ Neon Flex Strip 10m (erhältlich ab KW 36)

UVP: EUR 169,99 / CHF 204,00

UVP: EUR 169,99 / CHF 204,00 Music Sync Funktion (erhältlich ab KW24)

WiZ Lichterkette (nur in Deutschland und Österreich erhältlich ab KW 24)

UVP: EUR 99,99

UVP: EUR 99,99 WiZ Outdoor Kamera (erhältlich ab KW 24)

UVP: EUR 129,99 / CHF 156,00

UVP: EUR 129,99 / CHF 156,00 WiZ Dial Switch (erhältlich ab KW 24)

UVP: EUR 27,99 / CHF 33,60

UVP: EUR 27,99 / CHF 33,60 WiZ Smart Plug (nur in der Schweiz) (erhältlich ab KW 24)

UVP: CHF 29,90

UVP: CHF 29,90 WiZ GU10 Spot Tunable White aus Glas (erhältlich ab KW 24)

UVP: EUR 12,99 / CHF 15,60

UVP: EUR 12,99 / CHF 15,60 WiZ GU10 Spot Full Color aus Glas (erhältlich ab KW 24)

UVP: EUR 15,99 / CHF 19,20

