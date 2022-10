Wo bleibt das faltbare Pixel-Smartphone?

Google präsentierte gestern das neue Pixel-Lineup und wie erwartet sprach man auch nochmal kurz über das neue Tablet für 2023. Doch das war es, eine Preview weiterer Produkte, wie man das bei der I/O tat, wollte Google doch nicht zeigen.

Dabei steht ein weiteres Pixel-Smartphone, neben einem Pixel 7a, für Anfang 2023 im Raum: Das Google Pixel Notepad. Das soll ein faltbares Smartphone im Stil des Samsung Galaxy Z Fold sein. Kommt, so Ross Young, und es dauert nicht lange.

Ross Young gilt als beste Display-Quelle derzeit und er wirft Q1 2023 in den Raum. Die Panels sollen im Januar an Google geliefert werden und dann geht es los. Man will sich bei Google also noch eine Überraschung für das Frühjahr 2023 aufheben.

Ich bin gespannt, denn ich mag das Samsung Galaxy Z Fold 4. Dieser Formfaktor ist mir zwar weiterhin zu dick, aber er hat Potenzial. Und wenn Google selbst in den Markt einsteigt, dann wäre das ein gutes Zeichen für die Entwicklung von Android.

Q1 — Ross Young (@DSCCRoss) October 6, 2022

