World of Goo 2 kommt und erscheint 2024

Ein richtig großes Highlight gab es bei den diesjährigen Game Awards zwar nicht für ich, aber zwei kleinere. Dazu zählen No Rest for the Wicked der Ori-Entwickler und World of Goo 2. Es erscheint 2024, mehr Details haben wir aber noch nicht.

Das erste World of Goo erschien 2008 für PCs und Macs und hat mich dann vor allem in den Jahren danach als mobiles Spiel begeistert. Es gehört zu einem meiner mobilen Lieblingsspiele und ich habe mir schon lange einen Nachfolger gewünscht.

Über mögliche Plattformen wollte man leider noch nicht sprechen, im Q&A gibt es sogar einen Witz, dass es vielleicht auf eurem Diskman von 2004 laufen wird. Ich hoffe hier ehrlich gesagt nur, dass es nicht exklusiv in irgendeinem Abo landen wird.

