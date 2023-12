Nintendo spricht über das nächste Zelda-Spiel

Mit Tears of the Kingdom gab es bei Zelda einen direkten Nachfolger für Breath of the Wild und Nintendo nutzte die Basis und baute sie weiter aus. Es ist bisher noch nicht ausgeschlossen, dass die Welt erneut genutzt wird, aber Eiji Aonuma (Zelda-Produzent) hat bei Game Informer betont, dass kein weiterer Nachfolger kommt.

Es wäre doch ein bisschen seltsam, wenn man einen weiteren Nachfolger für einen Nachfolger entwickelt. Und auch Elemente wie die neue Ultrahand werden es eher nicht in ein neues Zelda schaffen. Die Zelda-Entwickler wollten alles in Tears of the Kindgom packen, diese Welt ist abgeschlossen, daher wird es kein DLC geben.

Nun, das wäre eine Fortsetzung einer Fortsetzung, und das ist schon ein bisschen wild, wenn man darüber nachdenkt! Aber wie ich bereits erwähnt habe, wollten wir mit „Tears of the Kingdom“ auf der Welt aufbauen, die wir mit „Breath of the Wild“ erschaffen haben, und wirklich alle Möglichkeiten ausschöpfen, die wir in diese Welt einbringen können. Ich denke, es ist – um es mal so auszudrücken – eine Apotheose oder die endgültige Form dieser Version von The Legend of Zelda. In dieser Hinsicht glaube ich nicht, dass wir eine direkte Fortsetzung zu einer Welt wie der, die wir erschaffen haben, machen werden.

Ich bin sehr gespannt, wohin die Reise von Zelda geht und könnte ich mir etwas wünschen, dann wäre das ein neues AAA-2D-Zelda. Also genau genommen wäre es Wind Waker für die Nintendo Switch, aber wir sprechen hier über ein ganz neues Zelda, welches dann aber sicher erst mit der nächsten Nintendo-Konsole kommt.

