No Rest for the Wicked: So sieht das neue Spiel der Ori-Entwickler aus

Mein Highlight der „The Game Awards 2023“ ist nicht Blade, nicht das DLC für God of War, nicht Overdose von Hideo Kojima, es nennt sich No Rest for the Wicked.

Ein Spiel, von dem man bisher noch nichts gehört hat, aber ihr habt sicher schon an der Überschrift erkannt, welches Team dahinter steckt: Moon Studios. Die haben mich mit beiden Ori-Spielen komplett abgeholt, wollten aber etwas Neues machen.

Anfang des Jahres bestätigte man, dass es ein Action RPG wird und wenn Ori das Mario der Entwickler war, so wird dies das Zelda von Moon Studios. Und es sieht fantastisch aus, ich hoffe ja so ein bisschen auf ein Spiel im Zelda-Stil, welches zur Abwechslung auch mal eine gute Story mitbringt. Am 1. März gibt es mehr Details.

Wir haben also noch kein Datum für euch, aber eine gute Nachricht, falls ihr keine Xbox besitzt: Dieses Mal arbeitet man nicht mit Microsoft zusammen, daher wird No Rest for the Wicked für die Xbox, die PlayStation und auch den PC erscheinen.

Es ist bereits im PlayStation Store, im Xbox Store und auch bei Steam gelistet und wir haben zwar noch kein Datum, aber ich hoffe auf Ende 2024. Hier ist der Trailer:

The Game Awards 2023: Das waren die Highlights Baldur’s Gate 3 ist das Spiel des Jahres, jedenfalls bei den „The Game Awards 2023“, sowas bleibt am Ende natürlich eine sehr subjektive Entscheidung. Kann ich aber verstehen, das oder […]8. Dezember 2023 JETZT LESEN →

-->