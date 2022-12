Xbox Game Pass: An Nikolaus gibt es eine kleine Star Wars-Überraschung

Microsoft hat sich einen neuen Titel für den Xbox Game Pass gesichert, mit dem man die Nutzer pünktlich zu Weihnachten überraschen möchte. Der noch recht frische Titel „LEGO Star Wars: The Skywalker Saga“ erscheint am 6. Dezember.

Das Spiel kam im April 2022 auf den Markt und wurde von Medien und Nutzern durchaus gut angenommen. Microsoft hat in den letzten Stunden auch einen neuen Titel in sozialen Medien angeteasert und einige hofften sicher auf The Callisto Protocol, aber damit würde ich in diesem Jahr ehrlich gesagt nicht mehr rechnen.

Ich freue mich aber auf dieses Spiel, denn ich hatte es 2022 auf meiner Liste und dann wieder vergessen. Ein Spiel, was ich mir für die Feiertage speichern werden.

