Xbox Game Pass: Neues Spiel überrascht die Fans

Microsoft hat eigentlich schon alle Spiele für den Xbox Game Pass im Februar 2024 genannt und wir dachten, dass der Monat damit abgehakt sei. Heute gab es dann aber eine Überraschung, die das Xbox-Team bisher sogar noch nicht kommuniziert.

Ab sofort kann man Dead Island 2 im Xbox Game Pass herunterladen, das ist auch kein Fehler, uns erreichte soeben die Pressemitteilung aus Deutschland. Es handelt sich um einen 1st-Person-Shooter und ihr wacht in einer Zombie-Apokalypse auf.

Kennt man so, das Setting ist nicht neu und die Geschichte wird euch nicht vom Hocker hauen, aber ich hatte letztes Jahr mehr Spaß, als ich erwartet habe. Ich kann Dead Island 2 also durchaus empfehlen und vermute, dass man das Spiel vor der zweiten Erweiterung, die in Q2 2024 erscheinen soll, eztwas pushen möchte.

Neue Xbox für 2024: Doch keine neue Hardware? Microsoft kündigte letzte Woche an, dass Xbox-Spiele auf anderen Plattformen landen werden und wir haben diese Woche die ersten Spiele gesehen. Doch im Blogeintrag von letzter Woche gab es noch […]22. Februar 2024 JETZT LESEN →

-->