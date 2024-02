Neue Xbox für 2024: Doch keine neue Hardware?

Microsoft kündigte letzte Woche an, dass Xbox-Spiele auf anderen Plattformen landen werden und wir haben diese Woche die ersten Spiele gesehen. Doch im Blogeintrag von letzter Woche gab es noch zwei sehr spannende Details.

Dort sprach Microsoft nämlich von einem großen Sprung bei der nächsten Xbox-Generation und neuer Hardware für 2024. Für Ende des Jahres seien „weitere Konsolen- und Controller-Optionen“ geplant. Diese Details fehlen jetzt aber.

Microsoft: Neue Xbox-Hardware für 2024?

Tom Warren, der letzte Woche den Beitrag für The Verge schrieb, hat bemerkt, dass Microsoft diese Details entfernt hat. Ich kann sie auch nicht mehr finden, aber warum macht Microsoft das? Und warum macht man es eine Woche später?

Es gibt allerdings noch Stellen, an denen man diese Information findet, die Beiträge bei X hat Microsoft zum Beispiel nicht gelöscht, da wirbt der Xbox-Account mit neuer Hardware für Ende 2024. Damit das Zitat nicht in Vergessenheit gerät:

Xbox-Hardware wird auch weiterhin ein Flaggschiff-Erlebnis für Spieler und Spieleentwickler sein, auf denen sie Spiele starten können, mit einer robusten und innovativen mehrjährigen Hardware-Roadmap, einschließlich weiterer Konsolen- und Controller-Optionen für Sie in diesem Weihnachtsgeschäft.

Warten wir also mal ab, was Microsoft plant, ich vermute so langsam, dass man das selbst nicht mehr genau weiß und sich der Plan ständig ändert. Der Leak von 2023 sprach von einem neuen Controller im Mai, der Ankündigung der neuen Xbox Series S und X im Juni und einer neuen Xbox Series X ohne Laufwerk zu Weihnachten.

Avengers-Filme: Marvel Studios streichen Kang und blicken auf Chaos Eigentlich sollte der nächste Avengers-Film, bei dem es sich um den 5. Teil der Reihe handelt, den Titel „The Kang Dynasty“ haben. Ursprünglich sollte der Film auch 2025 in die […]21. Februar 2024 JETZT LESEN →

-->