Xbox: Microsoft hat wohl noch ein großes Highlight für 2024 geplant

Die E3 ist nicht mehr, aber es war dennoch ein interessanter Gaming-Juni bisher, bei dem noch ein Highlight aussteht. Der „Gewinner“, falls man es so nennen kann, ist für mich aber Microsoft mit dem großen Xbox Showcase. Mein Highlight bleibt zwar Astro Bot in diesem Jahr, aber die PlayStation Studios sind sonst sehr ruhig.

Doch die Xbox Studios sind wohl noch nicht fertig und bereiten sich schon auf das nächste Highlight für 2024 vor, denn die Gamescom steht an. Der Creator „Parris“, der auch ein großes Xbox Showcase vorhergesagt hat, behauptet, dass Microsoft längst nicht alles zeigen konnte und noch viel mehr für den August geplant hat.

Was ist zum Beispiel mit Clockwork Revolution? Was ist mit dem exklusiven Spiel, welches man mit Hideo Kojima plant? Und was ist mit dem Handheld, den der Chef der Xbox-Sparte immer wieder andeutet? Es sieht fast so aus, als ob das große Xbox Showcase nur der Auftakt war und Microsoft noch in diesem Jahr nachlegt.

