The Boys: So sieht die Zukunft der Amazon-Serie aus

Wir haben diese Woche erfahren, dass The Boys doch mit Staffel 5 bei Amazon Prime Video enden wird und die Idee, dass doch noch weitere Staffel kommen, über Bord geworfen hat. Es wird ein Finale und es wird ein abgeschlossenes Finale.

Im Gespräch mit EW hat Produzent Eric Kripke bestätigt, dass es keine offene Geschichte mit Cliffhanger wird, er hatte von Anfang an die Vision für fünf Staffeln und wird diese Geschichte erzählen. Doch wie geht es dann mit The Boys weiter?

The Boys: Mehrere Spin-offs in Planung

Gen V bleibt, da wurde die zweite Staffel bereits bestätigt, aber man möchte noch mehr Staffeln in Zukunft planen. Außerdem schaut man sich weitere Spin-offs von The Boys an, was bereits zwei zuverlässige Medien letztes Jahr behauptet haben.

The Boys startet morgen in die vierte Staffel, einen Zeitraum für die letzte Staffel gibt es noch nicht, aber es könnte auch 2026 werden. Die Marke selbst wird uns aber wohl noch länger bei Amazon begleiten, man scheint damit zufrieden zu sein.

