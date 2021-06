Xbox: Microsoft will native Cloud-Spiele entwickeln

Der Xbox Game Pass ist in den Fokus der Gaming-Sparte von Microsoft gerückt und vor allem das Cloud-Gaming im Ultimate-Abo könnte spannend für die Zukunft der ganzen Branche werden. Microsoft will daher native Cloud-Spiele entwickeln.

Man weiß noch nicht wie diese aussehen sollen und wie sie sich spielen werden, aber Peter Wyse hat Polygon verraten, dass man dafür extra Kim Swift engagiert hat, die vor ein paar Wochen noch bei Google im Stadia-Team gearbeitet hat.

Xbox-Spiele für die Cloud

Bisher ist es so, dass das Xbox-Team die Spiele in erster Linie für die Konsole und den Einsatz am TV entwickelt und dann dafür sorgt, dass man sie zusätzlich in der Cloud spielen kann. Das ist beim Cloud-Gaming aber nicht immer optimal.

Ich nutze zum Beispiel das Ultimate-Abo und teste Cloud Gaming immer wieder mal, aber ein vollwertiger Xbox-Titel spielt sich auf einem Smartphone zum Beispiel nicht gerade angenehm, da er eben für größere Displays entwickelt wurde.

Es ist daher interessant zu sehen, dass Microsoft diesen Bereich endlich mit neuen Ansätzen angeht und nicht einfach nur Xbox-Spiele in die Cloud packt. Das wird nun ein paar Jahre dauern, aber ich werde das Thema mit Spannung verfolgen.

