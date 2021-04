Xbox: Microsoft plant mehrere AAA-Spiele von Drittanbietern

Microsoft soll laut Jez Coden von Windows Central mindestens ein AAA-Spiel von einem Drittanbieter für die Xbox geplant haben. Es sei beeindruckend und wird vielleicht noch in diesem Jahr vorgestellt und eventuell auch noch veröffentlicht.

Es soll sich um ein prominentes Studio handeln, bei dem jedoch Microsoft als Publisher fungieren wird. Details wollte er keine nennen, um die Überraschung nicht zu verderben, aber Coden gilt als sehr zuverlässige Microsoft-Quelle.

-->

Microsoft hat weitere AAA-Spiele im Auge

Darüber hinaus hat Microsoft direkt drei AAA-Spiele von weiteren Drittanbietern für die Xbox im Auge. Diese Projekte befinden sich aber teilweise noch im Prototyp-Status und es wäre auch denkbar, dass sie am Ende nicht finanziert werden.

Microsoft zeigt aber mit Schritten wie der Bethesda-Übernahme und Outriders im Xbox Game Pass, dass sie es mit der aktuellen Xbox-Generation wirklich verdammt ernst meinen. Sie wollen die PlayStation von Sony angreifen und sind bereits das nötige Geld in die Hand zu nehmen, um beim exklusiven Xbox-Lineup aufzuholen.

Das aktuelle Battle zwischen der PlayStation 5 und Xbox Series X steht also noch ganz am Anfang und am Ende ist dieser Wettkampf gut für die Spieler. Die E3 im Juni rückt näher und Microsoft wird ein Teil der digitalen Veranstaltung sein. Ich bin in diesem Jahr wirklich extrem gespannt, was man alles für die Xbox geplant hat.

Den einige AAA-Blockbuster von Microsoft selbst sind noch in weiter Ferne. Und ich denke nicht, dass man im Weihnachtsgeschäft nur mit Halo angreifen möchte.

Nintendo und Microsoft planen angeblich Partnerschaft im Herbst Nintendo und Microsoft sollen eine Partnerschaft geplant haben, das hat eine gute Quelle letzte Woche verlauten lassen. Die Details soll es im Herbst geben, doch sie wollte noch nicht verraten, was die beiden Unternehmen geplant haben. Was ist für 2021…12. April 2021 JETZT LESEN →

-->