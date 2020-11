Xbox Series X Controller: Apple und Microsoft arbeiten am Support

Apple unterstützt seit einer Weile die Controller von Sony und Microsoft (bei den Geräten: iPhone, iPad, iPod touch, Apple TV und Mac), doch die neuen Controller der Next-Gen-Konsolen sind momentan noch nicht dabei. Nun hat Apple jedoch bekannt gegeben, dass Support für den Xbox Series X Controller kommt.

Microsoft und Apple arbeiten jetzt gemeinsam daran und man möchte mit einem kommenden Update die Kompatibilität gewährleisten. Derzeit ist noch unklar, wie und wann das Update kommen soll, aber lange sollte es nicht dauern.

Microsoft and Apple are working together to bring compatibility for the Xbox Series X controller to customers in a future update.