Xbox Series X: So heiß wie ein Kamin

Microsoft hat vor ein paar Tagen die ersten Tester mit einer Xbox Series X versorgt und die waren sich direkt einig: Die Konsole ist angenehm leise. Doch das scheint auch eine Schattenseite zu haben, denn die Konsole soll „extrem“ heiß werden.

Ein Tester vergleicht das mit einem Kaminschacht und gibt an (wenn auch ein bisschen übertrieben), dass man seine Wohnung mit der Konsole heizen kann. Er soll sich sogar die Hand beim Einsetzen der Speichererweiterung verbrannt haben.

The Series X is hot, like really hot! It doesn’t make any noise, but damn it’s hot! The console is emitting heat like crazy. It’s almost like a fireplace shaft. You can heat up your flat with it.