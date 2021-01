Xbox Series X: Microsoft will Controller-Problem bald fixen

Es gibt anscheinend einige Nutzer, die ein Problem mit der Xbox Series X und dem Wireless Controller haben. Wie The Verge herausgefunden hat, sind die Foren und Reddit voll mit Beschwerden, dass der Controller einfach die Verbindung verliert.

Mir ist dieses Problem bisher ehrlich gesagt noch nicht begegnet und ich konnte es auch noch nicht selbst erleben. Microsoft hat es aber mitbekommen und auch eine Stellungnahme veröffentlicht: Man möchte es bald mit einem Update fixen.

We are aware some players may be experiencing disconnects with their new Xbox Wireless Controllers and our teams are actively working on a solution to be included in a future update.