IKEA: Mockup der PlayStation 5 und Xbox Series X hilft beim Kauf

Die neuen Konsolen von Microsoft und Sony sind groß und im Falle der PlayStation 5 sogar sehr groß. So groß, dass viele Lösungen von IKEA nicht mehr ausreichen. Die beliebte und günstige Kallax-Reihe ist zum Beispiel zu klein für die PlayStation 5 (wenn man den empfohlenen Abstand für die Lüftung einhalten möchte).

IKEA verteilt Mockups in den Läden

Viele Nutzer haben sich daher die Maße der neuen Konsolen ausgedruckt und in den letzten Wochen daheim getestet. Doch was, wenn man vor Ort in einem IKEA ist und nicht weiß, ob die PS5 in das neue Regal passt? IKEA hat darauf reagiert und scheint Mockups der beiden Konsolen in den Läden stehen zu haben.

Aktuell macht ein Bild von Reddit die Runde, welches zwei Mockups zeigt, die ganz grob das Design und die Größe der PlayStation 5 und Xbox Series X darstellen. So ein Mockup kann man sich dann flott schnappen und in ein Regal stellen. Klingt auf den ersten Blick vielleicht lustig, finde ich aber eine durchaus praktische Idee.

Es ist unklar, ob IKEA nun alle Standorte mit solchen Mockups versorgen wird, aber in Deutschland sind die Einrichtungshäuser derzeit ja sowieso geschlossen.

Video: PlayStation 5 vs Xbox Series X

