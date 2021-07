Xbox Series X: Zieht Microsoft mit dem PS5-Controller mit?

Sony und Microsoft wurden für ihre Next-Gen-Hardware gelobt und auch wenn es noch ein bisschen dauert, bis man die PlayStation 5 und Xbox Series X im freien Handel einfach so kaufen kann, so kommen sie doch ganz gut an.

Eine Sache wird aber in quasi jedem Review hervorgehoben und auch ich habe das in meinem zweiten Vergleich nach mehreren Monaten betont: Der Controller der PS5 (DualSense) ist besser, da er ein gutes haptisches Feedback liefert.

-->

Die Vibrationen sind feiner und das sorgt dafür, dass man das Spiel mehr „fühlt“ (wenn es der Entwickler gut implementiert hat). Außerdem gibt es noch die Trigger, die den Widerstand anpassen können (z.B. beim Spannen eines Bogens).

Das ist der große Pluspunkt und das hat auch Microsoft erkannt. Im Gespräch mit VGC hat Phil Spencer nun betont, dass man da eventuell mitziehen möchte und ein Update für den Controller der Xbox Series X (und Series S) angedeutet.

There’s probably some work that we’ll do on the controller. I think Sony’s done a nice job with their controller and we kind of look at some of that and [think] there are things that we should go do.