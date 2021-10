Xbox Studios: Microsoft will Blockbuster im PlayStation-Stil

Die PlayStation hat sich mit Spielen wie The Last of Us, Uncharted, Horizon Zero Dawn, God of War und Co. einen sehr guten Ruf mit AAA-Singleplayer-Spielen in den letzten Jahren aufgebaut. Das Angebot bei der Xbox ist da deutlich schlechter.

Xbox: Mehr Spiele im PlayStation-Stil

Das heißt nicht, dass es keine guten Spiele für die Xbox gibt, im Gegenteil, aber nicht in diesem „PlayStation-Stil“. Matt Booty, dem Chef der Xbox Studios, ist das bewusst und er hat die PlayStation nun für genau diese Art von Spielen gelobt.

Bei Microsoft will man ebenfalls in diese Richtung gehen. Die Idee ist aber nicht, dass man da nun schnell das nächste God of War oder Horizon entwickelt, sondern eigene Ansätze verfolgt, die aber durchaus in diese Richtung als Spiele gehen.

But you hit on a great point which is, what I take away was, what are those game that have got universal themes, that have got a big world that people want to get lost in, that have really well realised characters and really high production values? That is absolutely what we want to go after.

Ich bin exakt die Zielgruppe, die genau sowas spielt. Mich kann man nicht mit einem Shooter wie Halo im Multiplayer-Modus locken, mich begeistern genau die Spiele von Sony. Es freut mich daher, dass die Xbox da langfristig aufholen will.

Das dürfte aber auch der entscheidende Punkt sein: Langfristig. Sowas ist geplant, aber bisher hat Microsoft noch nicht wirklich viele Projekte dieser Art gezeigt. Mit Starfield könnte sowas kommendes Jahr kommen, sonst sieht es noch mager aus.

Warten wir aber mal ab, was uns Microsoft kommendes Jahr zeigen wird, die E3 2022 soll ja ein sehr großes Showcase für die Xbox werden. Eins spürt man aber derzeit: Die neue Konkurrenz zwischen Sony und Microsoft ist gut für die Spieler.

Video: PlayStation 5 vs. Xbox Series X

