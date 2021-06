Xbox: Ab heute könnt ihr viele neue Demos ausprobieren

Mario, Starfield und ein Xbox-Kühlschrank: Meine ersten E3-Highlights

Die E3 2021 ist am Wochenende angelaufen und ich habe die Ankündigungen so nebenbei immer wieder verfolgt. Diese Woche werden noch weitere Events folgen und morgen ist auch Nintendo an der Reihe, hier aber ein erstes Zwischenfazit. PS: Die E3…14. Juni 2021 JETZT LESEN →